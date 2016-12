Musei aperti Natale 2016: a Roma, Milano, Torino e in tutte le città italiane

Prima del Capodanno 2017 con i musei gratis, anche il 25 dicembre sarà all’insegna della cultura: saranno infatti moltissimi i musei aperti a Natale 2016 a Roma, Milano, Torino e in tutte le città italiane. Ecco allora gli appuntamenti da non perdere e come conoscere tutti gli orari.

Se state cercando idee su come trascorrere le festività natalizie allora questo articolo fa per voi: il Mibact-Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha infatti deciso per l’apertura di molti dei musei statali più amati delle nostre città. A Roma, in particolare, a Natale sarà possibile visitare Palazzo Venezia (14-20), il Museo Nazionale Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” (8.00-13.30), il Museo d’Arte Orientale (8.00-14.00) e il Museo Etrusco di Villa Giulia (8.00-14.00).

Musei aperti a Natale 2016 anche a Torino: nel capoluogo piemontese sarà possibile trascorrere con la propria famiglia una giornata all’insegna della cultura visitando l’Armeria Reale (13.30-19.30), la Villa della Regina (10.00-16.00) e il Museo dell’Antichità (8.30-19.30). Imperdibile per chi è disposto ad allontanarsi di qualche chilometro dalla città anche il Castello Ducale di Agliè. Terminiamo infine con Milano: qui sarà possibile visitare l’Antiquarium “Alda Levi” di Milano e Anfiteatro e il relativo parco, dalle 9.30 alle 15.30. Per tutte le info e per conoscere l’elenco completo delle aperture dei giorni festivi, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito del Mibact.