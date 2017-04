Musei aperti 25 aprile 2017: la Festa della Liberazione con la cultura

Il Mibact – Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ha deciso di celebrare la Festa della Liberazione aprendo al pubblico i poli culturali italiani: il 25 aprile 2017, quindi, musei aperti in tutta Italia per dare modo ai visitatori di approfittare dei giorni di festa per ammirare alcuni dei poli museali e delle aree archeologiche più belle e importanti d’Italia.

Sarà un 25 aprile 2017 all’insegna della cultura quello promosso dal Mibact. Il Ministero ha infatti deciso di festeggiare la Festa della Liberazione aprendo, in via straordinaria, i principali musei statali della Penisola. Ma cosa visitare? Da nord a sud saranno tanti i poli culturali aperti che, ricordiamo, saranno visitabili secondo il normale piano tariffario e seguendo il normale orario di apertura. In totale, italiani e turisti avranno modo di visitare ben 330 musei disseminati su tutto il territorio nazionale.

A Milano sarà quindi aperta la Pinacoteca di Brera, a Torino i Musei Reali mentre a Roma anche la Galleria Nazionale d’Arte Moderna: chi si troverà invece a Napoli potrà entrare agli Scavi di Pompei. A Firenze rimarrà aperta la Galleria degli Uffizi mentre ad Urbino si potrà visitare il Palazzo Ducale. Per conoscere l’elenco dei musei aperti il 25 aprile 2017, comunque, è possibile consultare il sito ufficiale del Mibact per scaricare il programma completo delle aperture.