MSC Seaside pronta alla “Naming Ceremony”: da Sophia Loren a Ricky Martin, tutte le star presenti al varo ufficiale

E’ tutto pronto per la “Naming Ceremony” di MSC Seaside, cerimonia che ufficializzerà il varo della nuova ammiraglia della flotta di MSC Crociere. Come anticipato, la cerimonia del nome sarà celebrata a Miami e vedrà la presenza di Sophia Loren come madrina d’eccezione: l’attrice taglierà il nastro lasciando che la bottiglia si infranga contro la chiglia della nave al culmine delle celebrazioni dell’evento.

Ma non è tutto: oltre a Sophia Loren, infatti, saranno molte le star presenti alla “Naming Ceremony” di MSC Seaside. L’ospite più atteso sarà la star internazionale Ricky Martin, che si esibirà con le sue hit più popolari; famoso per aver portato la musica latina alla ribalta nel panorama mondiale della musica pop, Ricky Martin ha inciso le proprie canzoni in diverse lingue, incarnando appieno lo spirito internazionale di MSC Crociere e della città di Miami. Sul palco delle celebrazioni salirà però anche Andrea Bocelli che, grazie a un’incredibile carriera nella musica classica e pop, è arrivato ad esibirsi in tutto il mondo, persino davanti a quattro presidenti degli Stati Uniti, tre Papi, la famiglia Reale inglese e diversi Primi Ministri.

La “Naming Ceremony” di MSC Seaside vedrà anche la presenza del miglior quarterback entrato nella Hall of Fame, Dan Marino, e sarà presentata dal presentatore tv americano Mario Lopez che farà da “Comandante della Cerimonia”. Sarà possibile seguire la diretta dell’evento collegandosi alla pagina Facebook di MSC Crociere il dicembre.

Photo Credit: Courtesy of Havas PR Milan