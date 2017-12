MSC Seaside: inaugurazione a Trieste per la più grande nave mai realizzata in Italia

Si è svolto ieri, nel porto di Trieste, il viaggio inaugurale di MSC Seaside, la nuova nave da crociera della Compagnia MSC Crociere che si prepara ad accogliere i primi ospiti e a salpare per l’Atlantico in direzione Miami, la città che diventerà la sua nuova casa. MSC Seaside è la quattordicesima unità della flotta di MSC Crociere che salperà nel 2017 e fa parte di un piano di industriale senza precedenti da 10,5 miliardi di euro.

MSC Seaside è un nuovo prototipo, progettato appositamente per gli amanti delle temperature più calde e che porterà gli ospiti della compagnia più che mai vicini all’oceano. La nave è dotata infatti di ampi spazi all’aperto che permetteranno agli ospiti di godersi il panorama e, allo stesso tempo, grazie al design, dà loro la possibilità di non perdersi tutte le attività tipiche della crociera. MSC Seaside – unica nel suo genere – sarà quindi la nuova stella di Miami, grazie a un design rivoluzionario e ampiamente riconoscibile, ispirato agli appartamenti che si affacciano sul litorale di Miami.

Ma non è tutto: al nuovo caratteristico design si aggiunge anche un’esperienza a bordo che differenzia una vacanza su una nave MSC Crociere dalle altre. MSC Seaside offrirà intrattenimento di primo livello, una serie di nuovi concetti di ristorazione che hanno una portata internazionale, strutture adatte alle famiglie, l’MSC Yacht Club – che è diventato l’offerta luxury di MSC Crociere – e molto altro ancora. Oggi, 1 dicembre, MSC Seaside salperà da Trieste per la crociera inaugurale di 21 giorni verso Miami, che diventerà la sua nuova casa: il 21 dicembre sarà celebrata la “Naming Ceremony” della nuova ammiraglia che, come da tradizione, non sarebbe completa senza la presenza della Madrina Sophia Loren, che ricopre questo importante ruolo dal 2003. MSC Seaside salperà tutto l’anno da Miami per offrire crociere di 7 notti nei Caraibi orientali e occidentali a partire dal 23 dicembre 2017.