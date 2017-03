MSC Crociere si prepara ad accogliere l’ultima arrivata della flotta, la fantastica MSC Meraviglia che l’11 giugno 2017 effettuerà la sua crociera inaugurale nelle acque del Mediterraneo. Sarà dunque nel Mare Nostrum il battesimo di questa incredibile imbarcazione che è dotata di un design e di caratteristiche di ultima generazione per fare di ogni crociera un’esperienza unica. La crociera inaugurale toccherà sei porti per un totale di quattro paesi diversi e rimarrà in navigazione per otto giorni, attraversando quasi tutto il Mediterraneo. Di seguito vi daremo una panoramica sulla crociera inaugurale nel Mediterraneo di MSC Meraviglia che partirà a giugno 2017, oltre a descrivervi quelle che sono le caratteristiche di questa nave fantastica.

Msc Meraviglia, crociera inaugurale nel Mediterraneo a giugno 2017: itinerario e mete

MSC Meraviglia svolgerà una viaggio di 8 giorni toccando i porti di Genova, Napoli, Messina, La Valletta, Barcellona, Marsiglia per poi far ritorno nuovamente a Genova; la nuova ammiraglia di MSC partirà per la sua crociera inaugurale dal porto di Genova l’11 giugno 2017 alle ore 17; dopo 20 ore di navigazione, alle 13 del 12 giugno, la nuova ammiraglia di MSC attraccherà al porto di Napoli, dove rimarrà ferma per sei ore. Alle ore 19 del 12 giugno sarà nuovamente tempo di tornare a largo alla volta di Messina, con MSC Meraviglia che arriverà nella città siciliana alle ore 8 del 13 marzo. A Messina la nave rimarrà ferma per dieci ore, con la nuova partenza prevista per le ore 18 con destinazione Malta, per attraccare al porto di La Valletta alle ore 8 del giorno successivo, 14 marzo. Qui MSC Meraviglia rimarrà ferma per lo stesso tempo trascorso a Messina, per poi rimettersi in navigazione alle ore 18; il 15 marzo sarà un giorno dedicato interamente al viaggio per mare, con l’arrivo previsto a Barcellona che sarà per le ore nove del 16 marzo. Nel cuore della catalogna la sosta durerà nove ore, con l’ancora che si leverà alle ore 18 per spostarsi alla volta di Marsiglia dove MSC Meraviglia attraccherà il 17 marzo alle ore 9; nella città francese la sosta durerà fino alle ore 17 per poi prendere il mare per l’ultima volta in questa crociera visto che alle ore 8 del 18 marzo MSC Meraviglia sarà nuovamente nel porto di Genova.

Msc Meraviglia: crociera inaugurale nel Mediterraneo a giugno 2017, la nave e le sue caratteristiche

Dopo aver visto nel dettaglio l’itinerario della crociera inaugurale di MSC Meraviglia, soffermiamoci ora sulle sue caratteristiche. La nuova nave del prestigioso marchio leader nel settore del turismo per mare rappresenterà uno dei fiori all’occhiello per la compagnia, con i suoi 315 metri di lunghezza per 65 di altezza che ne fanno un’ammiraglia dalle caratteristiche tecnologiche all’avanguardia. La “nave per tutte le stagioni”, così come recita lo slogan di MSC Crociere è caratterizzata da un’esclusiva promenade interna sviluppata su due piani e lunga 96 metri con un soffitto LED di 480 metri quadrati che proietterà un cielo digitale, animandolo con suggestivi tramonti, albe e notti stellate. Tra le altre caratteristiche degne di nota, le piscine Horizon Pool e Atmosphere Pool, oltre all’esclusiva Aurea Spa, costruita interamente in legno e pietra e dotata di docce emozionali, vasca per il massaggio a bolle e cascata di ghiaccio. Per chi invece vorrà trascorrere il suo tempo in palestra, ci sarà uno spazio un’area fitness all’avanguardia, dove fare attività fisica da soli oppure seguendo corsi innovativi. Infine per quanto riguarda le cabine, l’offerta è molto varia e spazia dall’esclusiva e superlussuosa MSC Yacht Club Royal Suite alle normali cabine interne o esterne.