MSC, le crociere diventano smart: tecnologia d’avanguardia a bordo grazie a MSC for Me

Ambienti smart e sistemi tecnologici d’avanguardia anche in crociera: tutti gli appassionati di gadget hi-tech e di tecnologia in generale ora hanno un nuovo alleato. MSC Crociere, infatti, ha presentato “MSC for ME” ovvero un programma che prevede l’introduzione di sistemi altamente innovativi pensato per i propri ospiti.

E’ stato presentato, in occasione dell’ITB di Berlino, il nuovo programma di MSC Crociere dal nome “MSC for ME”: si tratta dell’introduzione di servizi digitali e altamente tecnologici su tutta la flotta. Prima nave che permetterà agli ospiti di toccare con mano questo nuovo sistema sarà MSC Meraviglia ma verrà esteso successivamente sia alle 11 nuovi navi di ultima generazione previste per i nuovi anni sia alle 12 navi già esistenti.

Grazie alla collaborazione con alcuni dei colossi mondiali dell’informatica e della tecnologia – tra cui Samsung o Hewlett Packard Enterprise – MSC Crociere è ora in grado di offrire connettività, display interattivi nonchè “alcune delle trovate tecnologiche più recenti”. MSC Meraviglia, in particolare, offrirà ai viaggiatori 16mila punti di connettività, 700 punti di accesso digitali, 358 schermi informativi e interattivi e 2.244 cabine dotate di tecnologia RFID/NFC. MSC Crociere ha spiegato che verranno introdotte 130 funzioni smart, suddivise in diverse categorie: Navigation, Concierge, Capture, Organiser e TailorMade. In tutti i casi, questi servizi permetteranno agli utenti di organizzare e personalizzare al meglio la propria vacanza.