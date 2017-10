MSC Crociere World Cruise 2020: il giro del mondo con 117 giorni di vacanza (INFO)

MSC Crociere, la più grande compagnia di crociere a capitale privato al mondo e leader di mercato in Europa e Sud America, oggi, ha dato il via alle vendite della sua seconda crociera intorno al mondo che salperà nel 2020. A partire dal 23 ottobre, le prenotazioni saranno riservate ai membri dell’MSC Voyagers Club, mentre saranno aperte al resto del pubblico a partire dal prossimo 23 novembre.

La World Cruise di MSC del 2020 vanta un nuovo itinerario che include mete ancora più esotiche e desiderate, con oltre 40 destinazioni in 23 Paesi. Gli ospiti, non solo potranno realizzare il sogno di viaggiare intorno al mondo senza dover mai abbandonare la comodità della propria confortevole cabina ma, a bordo di MSC Magnifica, avranno anche a disposizione lo stile e il comfort che contraddistinguono MSC Crociere.

“A seguito del successo della nostra prima crociera intorno al mondo realizzata l’anno scorso e che partirà a gennaio 2019, siamo lieti di aprire le vendite di una nuova MSC World Cruise, pensata appositamente per offrire agli ospiti esperienze e destinazioni che non dimenticheranno mai”, ha affermato Gianni Onorato, Chief Executive Officer di MSC Crociere. “Inoltre, l’avventura a bordo di MSC Magnifica – una delle punte di diamante della nostra flotta – è stata studiata per riflettere le culture e le tradizioni culinarie dei paesi che verranno visitati, offrendo agli ospiti l’opportunità di immergersi completamente in un vero viaggio intorno al mondo, fatto di scoperte sia a bordo che a terra”.

Gli ospiti che si imbarcheranno da Civitavecchia (Roma), Genova, Marsiglia e Barcellona, rispettivamente il 4, 5, 6 e 7 gennaio 2020, in tre mesi, attraverseranno cinque continenti alla scoperta di alcune delle mete più famose al mondo. Durante alcuni scali, 8 per la precisione, è previsto un over night in porto con due giorni dedicati alla scoperta dei luoghi, ad assaporare le cucina tradizionale e immergersi nella cultura e atmosfera del posto.

Tra le 43 destinazioni dell’MSC World Cruise 2020 ci sono una serie di nuove mete esotiche, tre cui:

Ushuaia, Argentina– si tratta della città più australe del mondo; situata ai bordi del canale Beagle e circondata dai monti Martial, offre un paesaggio unico con la combinazione di montagne, mare, ghiacciai e boschi

Rapa Nui– Easter Island– famosa in tutto il mondo per la sua collezione unica di statue Moai risalenti al 13esimo secolo

Darwin, Australia- situata a nord del Paese, questa tappa permette di assaporare la vera Australia– spiagge, lagune, sport e fauna locale

Valparaiso, Cile- famosa per le sue piccole case colorate sulle sue colline costiere; qui gli ospiti potranno ammirare una vista spettacolare sul Pacifico o esplorare la città, alla ricerca dei murales che coprono muri, porte, finestre e marciapiedi

Mumbai/Bombay, India– la vivace città di Mumbai (precedentemente chiamata Bombay) vi avvolgerà con i suoi odori speziati, sapori e attrazioni in ogni suo angolo

Salalah, Oman– cascate suggestive, rigogliosa flora esotica e animali inusuali rendono questa destinazione indimenticabile

MSC Crociere è nota per la sua offerta di esperienze autentiche grazie alla vasta gamma di escursioni a terra che consentono agli ospiti di toccare con mano, scoprire nuove culture e visitare luoghi unici. La World Cruise 2020 di MSC non è da meno, infatti, per consentire agli ospiti di approfittare al meglio del loro viaggio, nel costo del viaggio sono incluse 15 escursioni e, naturalmente, se ne possono prenotare delle altre, sia in anticipo che durante la crociera. Tra le destinazioni di spicco troviamo:

Isola dei Pini, Nuova Caledonia; con la visita alla “Baia delle Tartarughe” sarà facile comprendere il motivo di questo nome: tuffatevi per nuotare in compagnia di due diverse specie di tartarughe, oltre alla possibilità di vedere altre specie marine come ad esempio torpedini, mante, squali e delfini

Ad Aqaba, Petra, potrete esplorare l’antica città di Petra, situata nel del mezzo del deserto giordano e attraversare la stretta gola che si affaccia sul tempio scavato nella roccia dalle sfumature del rosso e del rosa

A Port Kelang, a Kuala Lumpur, potrete raggiungere la cima di uno dei grattacieli più famosi (e anche più alti) del mondo, ovvero la Kuala Lumpur Tower: dall’ultimo piano perdetevi nella città mozzafiato vista dall’alto e scattate la perfetta foto ricordo.

I passeggeri che effettuano l’intera crociera beneficeranno anche di: