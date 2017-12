Motor Show Bologna 2017: Maserati protagonista la gamma MY18

Alla 41ª edizione del Motor Show di Bologna, all’interno dell’area fieristica, padiglione 22, Maserati espone il SUV Levante, le berline Ghibli e Quattroporte e la sportiva GranTurismo. Le vetture della Casa del Tridente sono tutte disponibili con gli ultimi contenuti previsti per il Model Year 2018.

Nel rinnovo della gamma 2018 sono stati introdotti contenuti ad alta tecnologia che migliorano ulteriormente il comfort di bordo e i sistemi di assistenza alla guida uniti ad un livello di personalizzazione ancora più elevato grazie ai nuovi allestimenti. Oggi con la nuova strategia di gamma per Quattroporte, Ghibli e Levante, i clienti possono scegliere due diversi allestimenti: GranLusso, espressione di esclusività e raffinatezza declinato nell’abitacolo con gli interni in seta Ermenegildo Zegna o in finissima pelle estesa, completato dalle finiture in legno presenti anche sul volante; GranSport, pensato per rispondere all’esigenza di una maggiore sportività nel segmento delle berline di fascia alta.

Tra le importanti novità che Maserati presenta al Motor Show spicca lo sterzo elettro assistito (EPS) che abilita le funzioni attive dei nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). L’EPS ha sostituito lo sterzo idraulico sulle due berline Maserati e sul Levante, migliorando l’handling e il comfort della vettura e mantenendo l’eccellente manovrabilità tipica di ogni Maserati.

La Ghibli prevede i proiettori Full LED adattivi con abbaglianti “Glare Free” a tecnologia Matrix sviluppati in collaborazione con Magneti Marelli Automotive Lighting. Anche la Quattroporte MY18 ha introdotto i proiettori Full LED adattivi con abbaglianti “Glare Free” a tecnologia L-shape standard su tutte le versioni. Entrambe le due versioni top di gamma delle berline Maserati montano un motore V6 da 3,0 litri con una potenza di 430 CV, più potente rispetto alle varianti precedenti e si avvalgono del nuovo sistema di controllo integrato del veicolo (IVC) sviluppato da Bosch in collaborazione con Maserati per migliorare ulteriormente le prestazioni della vettura.

L’ammiraglia Quattroporte e la berlina sportiva Ghibli sono caratterizzate da motori 3 litri V6 Twin-Turbo e trazione posteriore con potenza che va dai 350 ai 430 cavalli e includono una versione a trazione integrale Q4. Presente in gamma anche una motorizzazione 3 litri V6 turbo diesel con potenza di 250 e 275 cavalli mentre per Quattroporte è disponibile anche il potente V8 Twin-Turbo da 530 cavalli.

Il SUV Levante è dotato di motorizzazioni V6 Twin-Turbo a benzina da 3 litri, con potenza che varia da 350 e 430 cavalli, e di un propulsore Diesel V6 Turbo da 3 litri, che eroga 250 e 275 cavalli; tutti i motori sono accoppiati al sistema di trazione integrale intelligente “Q4” e sospensioni elettroniche con molle ad aria e assetto regolabile.

La sportiva GranTurismo, presente a Bologna nella versione Sport, è dotata di propulsore V8 aspirato da 4,7 litri, con una potenza di 460 cavalli, in grado di offrire il comfort tipico delle vetture GT Maserati. La GranTurismo e la GranCabrio MY18 – realizzate nello storico stabilimento modenese – sono disponibili in due versioni dai tratti distintivi: Sport e MC, assumendo l’importante ruolo di ambasciatrici della lunga e illustre tradizione racing per tutta la gamma Maserati. Anche l’iconica GranTurismo, così come la GranCabrio, è stata oggetto di un elegante restyling che ne ha migliorato l’aerodinamica, mentre l’upgrade degli interni ha comportato l’introduzione di una nuova interfaccia guidatore e di un sistema di infotainment all’avanguardia con un display capacitivo ad alta risoluzione da 8,4”, in linea con quelli in dotazione agli altri modelli Maserati e compatibile con le funzioni di mirroring per smartphone, sia Apple CarPlay che Android Auto. La console inferiore è stata rimodellata per poter alloggiare il doppio selettore rotante introdotto in precedenza sui modelli Levante, Quattroporte e Ghibli. Inoltre è equipaggiata di serie con l’esclusivo impianto audio Harman Kardon.

Oggi la gamma Maserati che comprende la Quattroporte, la Ghibli, il SUV Levante e le sportive GranTurismo e GranCabrio, copre integralmente l’offerta sul mercato globale delle automobili di lusso. Sullo stand è presente anche il Maserati Store con i più significativi articoli delle quattro linee di merchandising: Maserati Corse, Contemporary, Officine Alfieri Maserati e Classiche. Quattro collezioni di stile, sportive e raffinate per un look sempre attuale e contemporaneo.