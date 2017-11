Motor Show Bologna 2017 date, programma e biglietti: tutte le novità della nuova edizione

E’ tutto pronto per il Motor Show Bologna 2017, l’attesissima kermesse emiliana dedicata al mondo dei motori. Protagonista della nuova edizione saranno le nuove generazioni, il cui contributo in termini di innovazione, connettività, tecnologia è importante e va valorizzato. Ecco allora date, biglietti, programma e tutte le informazioni utili per visitare il Motor Show di Bologna 2017, l’evento italiano per eccellenza dedicato alla passione per l’auto a 360 gradi.

Appuntamento dal 2 al 10 dicembre 2017 con il Motor Show di Bologna che, anche quest’anno, porterà nel Quartiere Fieristico della città temi ed eventi quali l’auto show, il racing, che da sempre attraggono centinaia di migliaia di visitatori. La passione per l’auto si esprime però oggi con nuove formule rispetto al passato, con una sempre maggiore attenzione del pubblico per un futuro della mobilità più tecnologico, più sostenibile, più pulito: è proprio per questo motivo che protagonisti di questa edizione saranno i giovani, il cui contributo sarà al centro della kermesse bolognese. Tra le novità, il Motor Show Bologna 2017 proporrà quindi l’Open Innovation Hub, uno spazio dedicato ad università e start up all’interno del padiglione 16, nel cuore pulsante della manifestazione. Ma non solo: le grandi aziende avranno l’occasione di conoscere nuovi talenti e nuove idee, e allo stesso tempo i giovani potranno toccare con mano le ultime novità delle autovetture.

“Siamo felici di agevolare l’incontro tra startup ed università perché crediamo che l’innovazione nasca dal confronto, da prospettive differenti e dalla collaborazione. Abbiamo per questo motivo creato, al nostro interno, un ecosistema in grado di integrare le migliori idee che ci aiutino nello sviluppo di soluzioni capaci di facilitare e velocizzare la trasformazione digitale dei nostri partner” ha affermato Fabio Sbianchi, CEO di Octo Telematics. Ma non è tutto: ogni giorno si potrà assistere ad esibizioni di moto, test drive o Rally Italia Talent. Il programma completo è invece consultabile dal sito ufficiale della manifestazione. Ricordiamo che i biglietti sono già acquistabili online mentre, durante la manifestazione, potranno essere comprati anche nelle biglietterie fisiche.