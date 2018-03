Mostre Venezia 2018: a Palazzo Ducale “John Ruskin. Le pietre di Venezia”

È stata presentata questa mattina, negli splendidi ambienti della Chiesetta del Doge di Palazzo Ducale, la mostra “John Ruskin. Le pietre di Venezia”; all’evento sono intervenuti la presidente e la direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia, Mariacristina Gribaudi e Gabriella Belli, la presidente della Commissione consiliare Cultura del Comune di Venezia, Giorgia Pea, la curatrice della mostra, Anna Ottani Cavina e Pier Luigi Pizzi, che ha curato il percorso scenografico della mostra, allestita nell’Appartamento del Doge e al Museo dell’Opera.

Cosa sarebbe il mito di Venezia senza John Ruskin, cantore della bellezza eterna della città, tanto più affascinante ed estrema perché colta nella sua decadenza? Personaggio centrale nel panorama artistico internazionale del XIX secolo, scrittore, pittore e critico d’arte, l’inglese John Ruskin (1819-1900) ebbe un legame fortissimo con la città lagunare, alla quale dedicò la sua opera letteraria più nota, “Le pietre di Venezia”: uno studio della sua architettura, sondata e descritta nei particolari più minuti, e un inno alla bellezza, all’unicità ma anche alla fragilità di questa città.

Pervaso da spirito religioso maturato nell’Inghilterra vittoriana, animato da una visione etica, che lo spinse ad agire sul piano sociale e politico con l’obiettivo utopico di una società organica e felice per tutti (tanto che Gandhi ne sarà incantato), strenuo oppositore del meccanicismo e del materialismo che vedeva diffondersi, Ruskin nel corso della sua vita opera e s’interroga sulle questioni sociali, sull’arte, sul paesaggio e sulla Natura; scrive di mineralogia e di botanica, così come di economia, architettura e restauro, preoccupato che le tecniche allora in uso finissero con il cancellare gli edifici medievali.

In copertina, Photo Credit: John Ruskin

Ponte dei Pugni

Matita e acquerello su carta, 180 x 223 mm

Ruskin Foundation (Ruskin Library,

Lancaster University), Lancaster

© Ruskin Foundation, Lancaster