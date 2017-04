Mostre Venezia 2017, David LaChapelle: “New World” in anteprima mondiale alla Casa dei Tre Oci

Ha aperto a Venezia, alla Casa dei Tre Oci, un’importante monografica dedicata a David LaChapelle. Dal titolo “Lost&Found“, l’esposizione offrirà al pubblico l’opportunità di ammirare oltre 100 immagini che ripercorrono la carriera dell’eclettico artista, dagli anni novanta sino ad oggi.

Curata da Reiner Opoku e Denis Curti, ha aperto a Venezia la prima grande monografica veneziana dedicata a David Lachapelle ovvero uno dei più importanti e dissacranti fotografi contemporanei. Grazie ad oltre 100 immagini, l’esposizione darà modo al pubblico di ammirare dai primi progetti in bianco e nero degli anni novanta fino ai lavori – solo a colori – più recenti, opere divenute in gran parte iconiche e che gli hanno garantito un riconoscimento internazionale da parte di critica e pubblico. Grande novità della mostra – visitabile sino al 10 settembre 2017 – è l’anteprima mondiale di New World, serie realizzata dall’artista negli ultimi 4 anni e che tocca temi quali il paradiso, la gioia, la natura e l’anima dell’uomo.

“Dalle viscere più profonde del complesso sistema della comunicazione, dell’advertising e dello star system, LaChapelle inizia a considerare l'”icona” il seme vero di uno stile che si fa ricerca e contenuto; nella Pop Art, trova l’ispirazione per riflettere sull’infinita riproducibilità dell’immagine; nel fashion e nel merchandising l’eccesso di realismo e mercificazione che, appunto, si converte in sogno” ha spiegato la curatrice Denis Curti. La mostra dedicata a David LaChapelle – allestita alla Casa dei Tre Oci di Venezia – sarà visitabile tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10 alle 19: per info, www.treoci.org.

In copertina, credit: Nativity, 2012

©David LaChapelle