Mostre Venezia 2017: al via “Picasso. Sulla Spiaggia” negli spazi della Collezione Peggy Guggenheim

Il rientro dalle vacanze è iniziato ed ecco che la nostra redazione sta iniziando a selezionare alcune delle mostre imperdibili durante l’inverno. Tra queste, a Venezia è stata aperta l’esposizione “Picasso. Sulla spiaggia”, una mostra dossier allestita negli spazi delle Project Rooms della Collezione Peggy Guggenheim. Per chi ancora non le conoscesse, le stanze in questione sono atte ad ospitare progetti espositivi raccolti e mirati ad approfondire alcune tematiche legate alla produzione di un determinato interprete del XX secolo, legato alla collezione di Peggy.

La mostra “Picasso. Sulla spiaggia” – curata da Luca Massimo Barbero – proporrà quindi al pubblico un’accuratissima selezione di opere prodotte da Pablo Picasso tra febbraio e dicembre del 1937 che vanno ad evidenziare il rapporto tra l’artista spagnolo e il Mediterraneo. In particolare, saranno esposti 3 dipinti, 10 disegni ed una scultura; le opere sono esposte insieme per la prima volta in assoluto proprio in occasione della mostra allestita nelle Project Rooms della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.

L’esposizione “Picasso. Sulla spiaggia” – di cui è possibile seguire tutti gli aggiornamenti seguendo l’hashtag #PicassoOntheBeach – è nata dalla collaborazione con il Musée national Picasso-Paris. Il percorspo espositivo si snoda quindi attorno al dipinto “Sulla spiaggia (La Baignade)”, una delle tele più amate da Peggy Guggenheim: da questo punto di partenza, il pubblico avrà così modo di approfondire il rapporto di Picasso con il mar Mediterraneo, dalle radici spagnole sino alla vita in Spagna per poi concentrarsi sul rapporto con artisti che vedevano nel Mare Nostrum un vero e proprio punto di riferimento. La mostra sarà visitabile sino al 7 gennaio 2018.

In copertina, credit: © Matteo de Fina