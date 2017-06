Mostre Trieste 2017: “Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti” al Castello di Miramare

L’arrivo del caldo e della bella stagione non ferma il ricco programma di mostre previste in Italia in questo 2017. A Trieste, in particolare, il Castello di Miramare e le relative Scuderie sono pronti per ospitare l’esposizione dal titolo “Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti”.

Sarà visitabile dal 23 giugno sino al 7 gennaio 2018 la mostra “Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti”, allestita alle Scuderie e Castello di Miramare, a Trieste. I visitatori avranno quindi modo di ammirare una selezione di 200 opere che – proveniente dal Museo di arti decorative di Praga – riporta ai tempi e ai gusti della Belle Époque in Europa. Il Liberty, infatti, rappresenta l’ultimo degli stili universali nati in Occidente, nonchè la corrente artistica che attraversò l’Europa nel periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo.

“Lo stile è tutto ciò che rispecchia e accentua la connessione della vita … E’ l‘intenso desiderio di un’unità spirituale della vita e del mondo, un’incarnazione dell’affinità e unità cosmica”: è così che per l’Art Nouveau la natura divenne fonte d’ispirazione e di bellezza artistica. Nella mostra dedicata al Liberty, allestita a Trieste, sarà quindi possibile ammirare capolavori alle pitture alle litografie, dai manifesti ai gioielli, dagli stupefacenti vetri alle ceramiche, dai mobili ai tessuti, dall’abbigliamento e dalla biancheria agli oggetti da tavola.