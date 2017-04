Mostre Toscana 2017: a Prato l’esposizione dedicata all’eleganza nel Settecento

Al via a Prato, al Museo del Tessuto, la mostra “Il Capriccio e la Ragione”: l’esposizione – la prima delle iniziative che fanno parte dell’accordo con gli Uffizi – racconterà le “Eleganze del Settecento europeo”, ovvero tutti quegli stili che si sono succeduti nel 1700. Unica nel suo genere, la mostra nasce dalla collaborazione con il Museo della moda e del costume delle Gallerie degli Uffizi, Museo Stibbert di Firenze e con il Museo Studio del Tessuto della Fondazione Ratti di Como.

Aprirà il 14 maggio prossimo e sarà visitabile sino al 29 aprile 2018 la mostra dal titolo “Il Capriccio e la Ragione”: allestita al Museo del Tessuto di Prato, l’esposizione offrirà al pubblico la possibilità di ammirare capi d’abbigliamento femminili e maschili, porcellane, accessori come scarpe, bottoni, guanti, copricapi, dipinti e incisioni. Tutti gli oggetti in mostra, ovviamente, rappresentano uno degli stili che si sono succeduti nel Settecento europeo: visti i cambiamenti socio-culturali, il periodo è stato infatti caratterizzato da significativi passaggi di stile.

In particolare, “Il Capriccio e la Ragione” passerà dall’esoterismo ai “capricci” della prima metà del Settecento sino ad arrivare allo stile proprio del neoclassicismo, austero e dalle linee pulite proprio come nell’arte pittorica e scultorea. In mostra non solo abiti o tessuti bensì anche ceramiche, dipinti, incisioni o oggetti d’arte: per tutte le info, www.museodeltessuto.it.

Foto: Paio di pianelle in broccato di seta con opera a motivo floreale e trame in filo metallico dorato.

Ruche decorativo in seta verde al collo del piede.

n. inv. SC0000520.

Firenze, Museo Salvatore Ferragamo