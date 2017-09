Mostre Roma settembre 2017: al Vittoriano al via “The Timeless Dance. Beyond the Mountains”

Dopo Milano, anche Roma inaugura ufficialmente la grande stagione di mostre d’arte. In particolare, ha aperto oggi al Complesso del Vittoriano l’esposizione dal titolo “The Timeless Dance. Beyond the Mountains” che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle opere e dell’universo di Mao Jianhua. Sotto l’egida dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano e con il patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale, la prima tappa della mostra proporrà ai visitatori un inedito percorso lungo 100 opere d’arte.

Sarà un percorso a spirale, in sette tappe, e suddiviso per concetti ed emozioni quello presentato nella mostra “The Timeless Dance. Beyond the Mountains”. Le opere, tutte eseguite con pennello e inchiostro su carta di cotone fatta a mano, variano nelle dimensioni che vanno dai fogli di piccolo formato al rotolo più imponente che raggiunge la larghezza di sette metri. Imprenditore impegnato a livello internazionale, Mao Jianhua ha intrapreso – oramai una decina d’anni fa – un percorso di riscoperta dei fondamenti culturali e spirituali di certa tradizione cinese.

Grazie alla presenza costante di un Maestro, Mao ha intrapreso con disciplina la pratica della meditazione e dell’isolamento: queste pratiche – unite al desiderio di riscoperta di sé – lo hanno avvicinato verso tecniche quali gli scacchi, la calligrafia e la pittura. E’ così che la mostra allestita al Complesso del Vittoriano – sino al prossimo 26 settembre – proporrà al pubblico la visione di opere che potremmo definire dei veri e propri paesaggi dell’anima, che possiamo rivivere nelle straordinarie pennellate calligrafiche in bianco e nero, negli spazi vuoti che risuonano e nei fitti segni grafici. L’ingresso alla mostra è gratuito.