Mostre Roma 2018: a Cinecittà 80 anni di storia italiana

Si è aperta il 20 dicembre ma sarà visitabile sino al 7 maggio 2018 la mostra “Cinecittà – Fatti e personaggi tra il cinema e la cronaca”, allestita all’interno del Teatro 1 nei celebri studios romani sulla Tuscolana. L’esposizione permetterà al pubblico di ammirare uno spaccato degli ultimi 80 anni di storia, tra cinema e principali fatti di cronaca, attraverso 150 immagini e video provenienti dagli Archivi dell’Istituto Luce e dell’ANSA.

“Da luglio, Cinecittà è tornata al pubblico. Vogliamo che diventi un luogo aperto, di approfondimento, divertimento e curiosità. E avremo sempre più esposizioni, workshop” – ha spiegato il presidente dell’Istituto Luce-Cinecittà, Roberto Cicutto. Il presidente ha poi continuato chiedendosi e affermando, in occasione dell’anniversario degli 80 anni degli studios, “come non si poteva non fare una cosa con ANSA? Sono entrambi due istituti custodi della storia. Ne è nata una mostra interessante e divertente, che mette in parallelo ciò che accadeva dentro e ‘fuori’ da queste mura”.

“ANSA e Cinecittà sono due istituzioni pilastri del Made in Italy, una ottantenne, l’altra un pochino più giovane con i suoi 72 anni di lavoro; una specchio del paese, l’altra fabbrica di sogni. C’è chi tra queste immagini ritroverà momenti della propria vita”, spiega. Ma la mostra, arricchita anche di due postazioni video e un catalogo edito da ANSA e Luce-Cinecittà, a cura di Mauro e Lorenzo Vallinotto e di Luigi Oggianu, con testi di Giorgio Gosetti, ”è dedicata molto ai giovani. Per loro – prosegue – sarà interessante scoprire il divisimo pre-social, come lavoravano i fotografi per strada o dietro le quinte di Cinecittà prima di Facebook” – ha spiegato invece Elisabetta Stefanelli, caporedattore cultura dell’Agenzia che si è occupata della curatela del coordinamento editoriale della mostra.

