Mostre Roma 2017: “Piranesi. La fabbrica dell’utopia” al Museo di Palazzo Braschi

“Piranesi. La fabbrica dell’utopia”, è questo il titolo della mostra che – da oggi sino al 15 ottobre 2017 – sarà visitabile presso il Museo di Roma – Palazzo Braschi. La mostra è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, con l’organizzazione dell’Associazione MetaMorfosi e Zètema Progetto Cultura, è a cura di Luigi Ficacci e Simonetta Tozzi.

L’esposizione “Piranesi. La fabbrica dell’utopia” rappresenta un grande progetto espositivo che – con oltre 200 opere grafiche – punta a rappresentare la variegata attività di Giovan Battista Piranesi (1720-1778), grande incisore e architetto votato alla riscoperta dell’archeologia, che applicò la matrice vedutistica della propria formazione veneta a una immediata passione per le grandiose rovine di Roma, dove si trasferì nel 1740.

Il percorso espositivo della mostra “Piranesi. La fabbrica dell’utopia” – allestita al Museo di Roma, Palazzo Braschi – permetterà al pubblico di ammirare opere quali le Vedute di Roma, i Capricci ma anche la serie delle Carceri o alle raccolte della antichità romane. Il contributo del laboratorio di Robotica Percettiva, dell’Istituto TECIP – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa – permetterà invece ai visitatori di immergersi in una sala che rappresenta in versione tridimensionale le prigioni di Piranesi. Per info, www.museodiroma.it.

Credit: Giovanni Battista Piranesi Mausoleo di Cecilia Metella, 1762, acquaforte, Museo di Roma