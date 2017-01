Mostre Roma 2017, “Leonardo e il volo”: il Codice sul volo del genio fiorentino per la prima volta in Capitale

Grandi mostre a Roma anche in questo 2017: ai Musei Capitolini apre infatti oggi l’esposizione dal titolo “Leonardo e il volo”, un percorso del tutto inedito che permetterà al pubblico romano di ammirare – per la prima volta in assoluto – il Codice sul volo degli uccelli di Leonardo Da Vinci.

Custodito nella Biblioteca Reale di Torino sin dal 1893, i Musei Capitolini di Roma ospiteranno per la prima volta in assoluto il “Codice del volo degli uccelli” di Leonardo Da Vinci. Basandosi sull’osservazione degli uccelli, Leonardo elaborò una vera e propria teoria attraverso la quale progettò le sue macchine volanti: l’analisi del volo degli uccelli fu condotta in modo rigorosamente meccanico elaborando progetti, appunti e disegni sulla fisionomia dei volatili, sulla resistenza dell’aria e sulle correnti.

La mostra allestita ai Musei Capitolini di Roma permetterà ai visitatori di sfogliare il codice “virtualmente”, attraverso una serie di apparecchiature multimediali touchscreen che daranno quindi modo al pubblico di ammirare e navigare il codice in tutta la sua interezza nonchè di leggerlo grazie alle immagini in alta risoluzione. “Questo quaderno è il racconto di un sogno che diventa realtà. Un sogno antico e primordiale, raffigurato nelle divinità alate delle religioni delle antiche civiltà: uccelli o animali alati. Un sogno divenuto mito quando Dedalo, per fuggire col figlio Icaro dal labirinto di Minosse, costruisce due paia di ali di penne e le attacca con la cera” ha commentato Pietro Folena, presidente di MetaMorfosi ovvero l’associazione che, grazie all’organizzazione di Zetema, ha promosso la mostra “Leonardo e il volo”. A completamento dell’esposizione anche un’installazione dell’Agenzia Spaziale Italiana che ripercorre le maggiori tappe del volo umano e robotico nello spazio con le missioni di Exomars verso il pianeta rosso, i lanci dei satelliti con Vega e dell’abitabilità umana nella Stazione Spaziale Internazionale. Per info, www.museicapitolini.org.

Foto: Ufficio Stampa Zètema Progetto Cultura