Mostre Roma 2017: allo Spazio Cima apre “Bowie Blackstardust” in occasione dei 70 anni del Duca Bianco

Tra le mostre di Roma in programma nel 2017 segnaliamo “Bowie Blackstardust”, un’esposizione completamente dedicata a Duca Bianco che verrà aperta al pubblico in occasione del giorno in cui David Bowie avrebbe compiuto 70 anni.

Si chiama “Bowie Blackstardust” la mostra allestita allo Spazio Cima che – sino a stasera – darà modo al pubblico di ammirare alcune opere create in ricordo e a celebrazione di David Bowie. Tra le opere esposte troviamo quelle dei fumettisti Tuono Pettinato, Lorenzo Ceccotti, Luca Ralli, Otto Gabos, Grazia La Padula, Adriana Farina e Ugo D’Orazio ma anche i dipinti Giovanna Lacedra, Alessandro Palmigiani, Natino Chirico, Roberto Di Costanzo, Giusy Lauriola, Piero Petracci e Valerio Prugnola. In mostra anche alcune opere dei fan selezionate tra quelle che hanno partecipato al bando.

Nell’esposizione romana “Bowie Blackstardust” anche alcuni scatti di Tania Bucci: fotografa di musica e spettacolo, infatti, la donna aveva immortalato David Bowie durante i tour del 1996, 1997 e 2003. Infine, ricordiamo che – sempre allo Spazio Cima di Roma – a maggio aprirà la seconda edizione della mostra in cui verrà esposta una nuova selezione di opere dedicate a David Bowie, scomparso prematuramente oramai un anno fa.