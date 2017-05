Mostre Roma 2017: al Macro apre “MACROMANARA. Tutto ricominciò con un’estate romana”

Prosegue la stagione di grandi mostre a Roma. Al Macro, infatti, apre oggi la mostra “MACROMANARA. Tutto ricominciò con un’estate romana”, un grande tributo al fumettista italiano Milo Manara. L’esposizione, in particolare, ripercorrerà l’intera carriera del fumettista veronese attraverso due percorsi principali: il primo rappresenta una vera e propria antologica sull’autore mentre il secondo è più focalizzato sulla produzione più contemporanea.

Sarà visitabile da oggi, 26 maggio, sino al 9 luglio 2017 la mostra “MACROMANARA. Tutto ricominciò con un’estate romana”, allestita al Macro di Roma. L’esposizione propone da una parte una ricca proposta antologica, attraverso la quale si tracceranno tutte le grandi opere degli anni ’70, ’80 e ’90: dalle straordinarie tavole di Giuseppe Bergman a quel Tutto ricomincio con un’estate indiana che lo vide lavorare in coppia con l’amico Hugo Pratt, con il quale – successivamente – realizzò anche El Gaucho. E ancora Lo Scimmiotto, Gulliveriana, le storie del Gioco, di Miele e molto altro.

La seconda parte del percorso espositivo è dedicata invece alla produzione più contemporanea e al suo rapporto con Roma e il cinema: dalla Cinecittà di Federico Fellini fino ai Borgia e Caravaggio, con una serie di illustrazioni dedicate alle grandi dive cinematografiche che vengono esposte per la prima volta andando a comporre un portfolio inedito che Comicon Edizioni presenta in anteprima all’ARF! Festival. Per info, www.arfestival.it.