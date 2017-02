Mostre Roma 2017: al Complesso del Vittoriano le opere di “Giovanni Boldini”

Manca poco all’apertura della retrospettiva dal titolo “Giovanni Boldini”: la mostra, allestita al Complesso del Vittoriano di Roma, sarà infatti visitabile dal 4 marzo al 16 luglio 2017 e darà modo al pubblico di ammirare oltre 150 opere tra le più rappresentative della poduzione dell’autore.

“Giovanni Boldini”, è questo il nome della mostra che aprirà a breve al Complesso del Vittoriano – Ala Brasini: l’esposizione, che si inserisce nel programma delle grandi mostre di Roma di questo 2017, si presenterà come una “delle più ricche e spettacolari esposizioni antologiche degli ultimi decenni, con oltre 150 opere rappresentative della produzione di Boldini e dei più importanti artisti del suo tempo” – si legge in una nota rilasciata da Arthemisia Group.

La mostra “Giovanni Boldini” allestita al Vittoriano di Roma darà quindi modo ai visitatori di immergersi in alcune delle opere più importanti dell’autore ma anche di quel periodo storico comunemente conosciuto come Belle Epoque: nei capolavori di Boldini, infatti, sarà possibile distinguere gli abiti sontuosi, il fascino femminile e tutte quelle peculiarità che hanno reso grande quel momento della storia europea. In mostra anche 30 opere di artisti contemporanei a Boldini, quali Cristiano Banti, Vittorio Matteo Corcos, Giuseppe De Nittis, Antonio de La Gandara, Paul-César Helleu, Telemaco Signorini, James Tissot, Ettore Tito, Federigo Zandomeneghi: non mancherà infine nemmeno l’opera di Boldini simbolo della Belle Epoque, “Donna Franca Florio”. Per info, www.ilvittoriano.com.