Mostre Reggio Emilia 2017: a Palazzo Magnani da Kandinsky a Cage, un percorso tra arte e musica

Continua anche a Reggio Emilia la stagione di grandi mostre d’arte: a Palazzo Magnani, infatti, aprirà a breve la mostra “Kandinsky –> Cage: Musica e Spirituale nell’Arte”, un grande percorso tra arte e musica che accompagnerà il pubblico in un viaggio immersivo dall’astrattismo spirituale di Wassily Kandinsky al silenzio illuminato di John Cage.

Sarà visitabile dall’11 novembre 2017 sino al 25 febbraio 2018 la mostra “Kandinsky –> Cage: Musica e Spirituale nell’Arte”, allestita nella splendida location di Palazzo Magnani a Reggio Emilia. Il percorso espositivo della mostra – a cura di Martina Mazzotta – indagherà nozioni di interiorità e spiritualità come temi aperti, capaci di raccogliere molte suggestioni. Il pubblico avrà quindi modo di ammirare preziosi bozzetti di opere di Richard Wagner, la “Fantasia di Brahms” di Max Klinger e una serie di Lubok ma non solo.

Wassily Kandinsky sarà infatti uno dei grandi protagonisti della mostra “Kandinsky –> Cage: Musica e Spirituale nell’Arte”. Al Palazzo Magnani di Reggio Emilia arriverà infatti un importante nucleo di circa cinquanta opere dell’autore tra dipinti, acquerelli e grafiche. La mostra viene animata da brani letterari degli artisti, video e installazioni che invitano a sperimentare in maniera ludica e ricreativa la sinestesia e offrono vere e proprie riscoperte. Maggiori info su www.palazzomagnani.it.

In copertina, Photo Credit: Wassily Kandinsky, Bühnenentwürfe zu Musorgsky – bilder einer Ausstellung, Aufführung im Friedrich-Theater, Dessau am 4. April 1928, Musiche: Artur Rother, Regia: Georg Hartmann – Bild XVI, Das Große Tor von Kiew, Tempera, Aquarell und tusche auf papier, 21,2×27.3 cm, Colonia, Theaterwissenschaftliche Sammlung Schloss Wahn – Courtesy of Studio Esseci