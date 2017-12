Mostre più visitate in Italia nel 2017: grande trionfo delle esposizioni veneziane

Gli appassionati d’arte lo sanno bene: il 2017 è stato un anno di importantissime mostre su tutto il territorio nazionale. Ma quali sono state le esposizioni più visitate e amate dal pubblico quest’anno? Come tradizione, ANSA ha stilato la classifica svelando le mostre più gettonate dai turisti italiani ed internazionali.

E’ Venezia a far da padrona come location delle mostre più visitate in Italia nel 2017. La medaglia d’oro va infatti a “Viva Arte Viva”, 57esima edizione della Biennale Internazionale d’Arte che si è svolta in Laguna. Anche il secondo posto, però, ospita una mostra veneziana ovvero l’acclamatissima “Treasures from the Wreck of the Unbelievable” di Damien Hirst. Abbandoniamo Venezia per spostarci a Treviso, dove troviamo la terza classificata: la medaglia di bronzo va infatti a “Storie dell’Impressionismo”.

Quarto posto per “Labirinti del cuore. Giorgione e le stagioni del sentimento tra Venezia e Roma”, seguita dall’ennesima mostra veneziana dal titolo “Glass and Bone Sculptures 1977-2017”. Sesto posto per l’esposizione “Keith Haring. About Art” andata in scena al Palazzo Reale di Milano; settimo posto per “Artemisia Gentileschi e il suo tempo” al Museo di Roma – Palazzo Braschi. Ottava posizione per la bellissima mostra romana “Love. L’Arte contemporanea incontra l’Amore” che ha toccato quota 150mila visitatori. La classifica delle mostre più viste nel 2017 si chiude con “Il Museo Effimero della Moda” a Firenze in nona posizione e con un ex aequo in decima posizione. L’ultimo posto della top ten vede infatti un pari merito: con 100mila visitatori, chiudono la classifica ANSA le mostre “Guercino a Piacenza” e “Bill Viola – Rinascimento elettronico”.