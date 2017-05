Mostre Perugia 2017: Bernini e Velazquez, autoritratti in mostra

L’arrivo dell’estate è per Perugia l’occasione di presentare un’altra grande mostra. A partire dal prossimo 22 giugno, infatti, il Nobile Collegio del Cambio ospiterà l’esposizione dedicata agli autoritratti di Bernini e Velazquez.

“A mio parere l’incontro romano e il conseguente, straordinario incrocio di esperienze di due fra i maggiori protagonisti del Seicento europeo produsse benefici di reciproca utilità. Velázquez, grazie a Bernini, comprese quale forza espressiva si celasse nel taglio a mezzo busto del ritratto, da lui già sperimentato sul versante della scultura, e quanta vitalità potesse scaturire dalla tizianesca contrapposizione tra la maniera abbozzata degli abiti e la maniera finita dei volti. Bernini apprese dal collega spagnolo il modo di scavare nell’intimo nei personaggi, di entrare nella loro complessità psicologica. In definitiva condivido la conclusione cui giunge Montanari, che a lungo si è occupato di questi temi, quando osserva: ‘E’ indubbio che i ritratti di Velázquez assumono dopo Roma una vitalità, una capacità di fissare un momento preciso, una gamma cromatica e una sprezzatura che prima non conoscevano. Ma è altrettanto vero che quelli di Bernini acquistano in profondità psicologica, in rarefazione della materia e in sobrietà. La cosa certa è che lo scambio è avvenuto, ed è probabile che il saldo vada fissato in parità” ha commentato scrive Francesco Federico Mancini, curatore della mostra che – nello splendido scenario del Nobile Collegio del Cambio – proporrà l’insolito confronto tra i due autori.

Francesco Federico Mancini, con assoluto rigore scientifico, cercherà nella sede espositiva di Perugia di indagare quello che è stato il rapporto e il reciproco influsso tra Gian Lorenzo Bernini e Diego Velazquez. In particolare, grazie ad un’importante selezione di opere, la mostra darà modo al pubblico di confrontare gli autoritratti degli autori protagonisti.