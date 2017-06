Mostre Perugia 2017: alla Galleria Nazionale dell’Umbria al via “Immaginare la musica”

“Immaginare la musica”, è questo il titolo della mostra allestita a Perugia a partire dal 30 giugno 2017. Alla Galleria Nazionale dell’Umbria, infatti, sarà possibile prendere parte ad un vero e proprio viaggio per immagini che racconterà alcuni grandi miti della musica, da Lucio Dalla a Sting.

Le fotografie di Luca d’Agostino e Luciano Rossetti saranno le protagoniste di “Immaginare la musica”, un vero e proprio viaggio nelle storie di grandi artisti e rappresentanti della musica internazionale. In particolare – dal 30 giugno sino al 27 agosto – sarà possibile ammirare ben 0085 scatti a colori e in bianco e nero: protagonisti degli scatti saranno personaggi quali Uto Ughi e Bruno Canino, Michel Petrucciani, Vinicio Capossela, Sting, Yuja Wang, Patti Smith, Stefano Bollani con Antonello Salis, Markus Stockhausen, Paolo Conte ma anche Lucio Dalla.

“Raramente l’occhio fotografico di Rossetti e d’Agostino – pur nelle implicite differenze individuali – vuole semplicemente riprendere il musicista in concerto. Anzi, è chiara l’intenzione di muoversi oltre, di assumere una prospettiva imprevista e quanto più ricca possibile. Al punto che ogni immagine, in definitiva, mette davvero in condizione chi guarda di immaginare la musica. E il gioco, la sfida, è tanto più stimolante se le musiche rappresentate sono molte e diversissime, com’è il caso delle fotografie qui selezionate che spaziano dal jazz alla classica, dal reggae alla canzone d’autore, dal rock alla sperimentazione colta” ha spiegato Claudio Chianura, curatore della mostra.