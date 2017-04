Mostre Parma 2017: “Un tè con Elisabetta II” al Museo Glauco Lombardi

Il Museo Glauco Lombardi di Parma ha deciso di celebrare il Giubileo di Zaffiro della Regina inglese con la mostra “Un tè con Elisabetta II”. In mostra, a partire dal 29 aprile, una collezione di raffinate ed esclusive ceramiche dedicate proprio alla Regina Elisabetta II. Gli oggetti in mostra fanno parte della preziosa collezione di Marina Minelli, blogger ma anche giornalista e scrittrice nonché appassionata della famiglia reale inglese.

Sarà visitabile sino al 2 luglio 2017 la mostra dal titolo “Un tè con Elisabetta II”, allestita presso il Museo Glauco Lombardi di Parma. In esposizione oltre trecento oggetti tra mug, tazze, piatti, teiere dedicate alla Regina Elisabetta II, sul trono d’Inghilterra da 65 anni. Le preziose ceramiche in mostra sono state create dalle aziende inglesi in occasioni di grandi avvenimenti che avevano protagonista la Regina stessa o, più in generale, la famiglia reale inglese: il pubblico avrà quindi modo di immergersi in un viaggio che racconta i 65 anni di regno di Elisabetta II.

“Gli inglesi guardano a questo simbolo vivente della loro storia e delle loro tradizioni con grande stima e un affetto cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni. I memorabilia, o come li chiamano oltremanica, i commemoratives, sono uno degli elementi chiave di questa relazione. Mug e tazze favoriscono la condivisione popolare degli eventi legati alla monarchia perché attraverso di essi i sudditi possono simbolicamente prendere parte a una celebrazione e farla propria attraverso il rito inglese per eccellenza: l’afternoon tea” ha spiegato Marina Minelli a proposito della mostra allestita al Museo Glauco Lombardi di Parma e dal titolo “Un tè con Elisabetta II”. Segnaliamo infine che il 20 maggio si terrà la lezione/conferenza che racconterà il rito dell‘afternoon tea della Regina. Per info: www.museolombardi.it.