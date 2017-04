Mostre Parma 2017: al via “Objets trouvés – Archivi per un grande magazzino”

Al via a Parma la mostra dal titolo “Objets trouvés – Archivi per un grande magazzino”. Allestita nell’ambito del festival Fotografia Europea, l’esposizione propone al pubblico un percorso espositivo tra fotografia, grafica, architettura, design e moda che occuperà gli spazi della Chiesa e della Sala delle Colonne all’interno dell’Abbazia di Valserena.

Organizzata da Archivio-Museo CSAC – Centro Studi e Archivio della Comunicazione dell’Università di Parma, aprirà al pubblico il 7 maggio la mostra dal titolo “Objets trouvés – Archivi per un grande magazzino”. Allestita all’interno dell’Abbazia di Valserena di Parma, l’esposizione racconterà al pubblico il “grande magazzino” ed, in particolare, la storica Rinascente che incarna alla perfezione l’esempio di importante oggetto urbano ma anche labirinto di merci e persone. L’indagine proposta da CSAC coinvolgerà quindi il pubblico in un percorso espositivo fatto di fotografie ma anche bozzetti, cataloghi di moda, pubblicità, disegni esecutivi, packaging e prodotti finali.

Sono proprio questi gli objets trouvés della mostra “Objets trouvés – Archivi per un grande magazzino”, oggetti in grado di raccontare una grande storia ma anche di far rivivere numerose e diverse micro-storie. L’esposizione tocca quindi temi come le campagne fotografiche commissionate a Publifoto Roma per poi passare alla Moda dagli anni Venti agli anni Sessanta. La mostra sarà visitabile dal 7 maggio al 30 ottobre 2017: per info ed elenco completo9 di eventi collaterali all’esposizione, www.csacparma.it.