Mostre Parigi 2017: al Louvre Jan Vermeer e i grandi maestri olandesi del Secolo d’Oro

Grandi mostre in Europa in questo 2017: tra queste, al Museo del Louvre di Parigi ha aperto oggi un’esposizione evento dedicata a Jan Vermeer e ai grandi maestri dell‘arte olandese del Secolo D’Oro. Ecco allora date e info per visitare la mostra.

Si è aperta ufficialmente la stagione delle mostre di Parigi 2017: al Museo del Louvre ha aperto infatti oggi, 22 febbraio, la mostra dal titolo “Vermeer e i maestri della pittura di genere” dedicata quindi a Jan Vermeer ma anche agli autori di quei capolavori che hanno reso celebre l’arte olandese del Secolo d’Oro. Con quest’ultimo termine, in particolare, si è soliti indicare quel periodo che corrisponde circa al XVII secolo e durante il quale le arti ma anche le scienze ed il commercio olandesi erano tra i più celebri al mondo.

La mostra allestita al Louvre di Parigi, visitabile sino al 22 maggio 2017, nasce dalla dalla collaborazione con la National Gallery di Dublino e la National Gallery di Washington e permetterà al pubblico di ammirare 12 delle maggiori opere di Jan Vermeer, messe a confronto con quelle dei grandi autori olandesi suoi contemporanei. In particolare, l’esposizione dal titolo “Vermeer e i maestri della pittura di genere” vuole mettere in luce quella che è “l’altra faccia dell’autore”, ovvero quel lato della sua personalità che lo ha portato a tutti gli effetti ad essere l’ideatore di un movimento artistico seguito poi da numerosi altri artisti a lui coevi.