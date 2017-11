Mostre Padova 2017: Galileo, l’arte incontra la scienza al Palazzo del Monte di Pietà

Il programma di mostre d’arte e cultura organizzato in Italia si arricchisce della mostra “Rivoluzione Galileo”, allestita a Padova negli spazi del Palazzo del Monte di Pietà. L’esposizione racconta, per la prima volta, la figura complessiva e il ruolo di uno dei massimi protagonisti del mito italiano ed europeo.

La mostra “Rivoluzione Galileo. L’arte incontra la scienza” rappresenta un’esposizione dai caratteri del tutto originali, dove capolavori assoluti dell’arte occidentale vengono posti in dialogo con testimonianze e reperti diversi. In questo modo, i visitatori potranno scoprire un personaggio da tutti sentito nominare ma da pochi realmente conosciuto. L’appuntamento è dal 18 novembre 2017 sino al 18 marzo 2018, negli spazi del Palazzo del Monte di Pietà di Padova. Grazie a questa mostra, il pubblico avrà modo di scoprire l’uomo Galileo nelle molteplici sfaccettature, dallo scienziato padre del metodo sperimentale al letterato esaltato da Foscolo e Leopardi, Pirandello e Ungaretti, De Sanctis e Calvino. Ma l’esposizione mostrerà anche il Galileo virtuoso musicista ed esecutore, l’artista ed ovviamente l’uomo eccezionale per potenza d’intuizione e genio scientifico.

Segnaliamo infine che la stessa Università degli Studi di Padova ha annunciato tramite il suo Rettore – prof. Rosario Rizzuto – che ha deciso di affiancare alla mostra un programma di iniziative, incontri, approfondimenti sulla figura di colui che è stato uno dei suoi più illustri docenti e Maestri. Per maggiori info, www.mostrarivoluzionegalileo.it.