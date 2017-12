Mostre Natale 2017: dal Nord al Sud, gli appuntamenti da non perdere

Ad una settimana da Natale, quest’oggi abbiamo deciso di raccogliere in un articolo le migliori mostre da andare a visitare durante le festività natalizie imminenti. Dal Nord al Sud dell’Italia, infatti, saranno molti i poli culturali che offriranno al pubblico esposizioni uniche a cui gli appassionati d’arte non potranno rinunciare. Ecco allora tutte le mostre da non perdere assolutamente a Natale 2017…

Iniziamo quindi da Torino dove CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia propone, sino al 7 gennaio, due appuntamenti paralleli: il primo è con “ARRIVANO I PAPARAZZI! Fotografi e divi dalla Dolce Vita a oggi”, mostra che racconta la “fotografia rubata”, da La Dolce Vita a oggi, in Italia e nel mondo. Il secondo appuntamento è “CRONACHE DAL SET: il cinema di Paolo Sorrentino. Fotografie di Gianni Fiorito”, esposizione che racconta il Premio Oscar grazie alle fotografie Gianni Fiorito. Appuntamento invece a Milano, presso le Gallerie del Credito Valtellinese, con “ARTE RIBELLE. 1968-1978 Artisti e gruppi dal Sessantotto”, mostra che racconta l’epoca della ribellione al sistema e della protesta politica, dell’impegno totale e delle militanze. Imperdibile per gli amanti della moda la mostra “DIVINA CREATURA. La donna e la moda nelle arti del secondo Ottocento”, allestita nella sede della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst in Ticino.

A Reggio Emilia, a Palazzo Magnani, imperdibile sino al 25 febbraio la mostra “KANDINSKY→CAGE: Musica e Spirituale nell’Arte” mentre a Pistoia suggeriamo la visita dell’esposizione “MIRÒ E MARINO. I colori del Mediterraneo” sino al 7 gennaio al Palazzo del Tau. Da vedere assolutamente anche “KONRAD MÄGI” allestita alla Galleria Nazionale di Roma ma anche “PABLO ECHAURREN. SOFT WALL” allestita a Catania al Palazzo Platamone – Palazzo della Cultura.