Mostre Milano marzo 2018: al via “Frida’s mood”, esposizione che celebra Frida Kahlo

Pourquoi Pas design vuole dedicare un mese a Frida Kahlo, artista che nell’ultimo periodo ha inondato la nostra vita quotidiana comparendo su riviste giornali e pubblicità. Alle sue opere e alla sua cultura si sono ispirate infatti tendenze di texture e design nel campo della moda, del prodotto e della progettazione d’interni.

All’interno dello spazio di Pourquoi Pas design, situato in Via Tito Speri 1 a Milano, verrà creato un ambiente perfetto per poter raccontare meglio l’artista a tutti coloro che vogliono approfondire la loro curiosità nei confronti della figura di Frida Kahlo.

Numerosi saranno quindi gli eventi che andranno a rendere speciale questo mese dedicato a Frida Kahlo: Pourquoi Pas design, infatti, per l’occasione ha deciso di collaborare con diverse realtà al fine di raccontare al meglio la storia di Frida Kahlo: il flower design sarà quindi curato da Verde Idea e l’oggettistica che farà da contorno a questo racconto sarà ricchissima, troverete le star in a jar contenenti le frasi più belle della pittrice e poi specchi, le candele Frida’s Garden, i fiori perenni e le altre creazioni di BiCA Good Morning Design le tazze dipinte a mano di Sisters in 40’s e molto altro ancora.