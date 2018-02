Mostre Milano 2018: “Michelangelo alla Cripta di San Sepolcro”

Dopo il grande successo riscosso dalla mostra di Bill Viola, tocca a Michelangelo Antonioni (1912-2007), uno dei maggiori registi della storia del cinema, essere protagonista del prossimo appuntamento espositivo nella Cripta del Santo Sepolcro a Milano.

L’appuntamento è dall’11 maggio al 15 settembre 2018, negli ambienti di un luogo tra i più ricchi di spiritualità e più visitati della città: dalla sua riapertura, infatti, ha visto transitare oltre 70mila persone. La Cripta di San Sepolcro accoglierà quindi “Lo sguardo di Michelangelo”, un cortometraggio di 15 minuti, prodotto da Istituto Luce e Lottomatica. Il film, realizzato dal regista ferrarese nel 2004, tre anni prima della sua scomparsa, può essere considerato una sorta di suo testamento spirituale.

Lo sguardo di cui si parla nel titolo è quello del regista che entra camminando nella penombra della chiesa, si arresta e rimane immobile, quasi sopraffatto, di fronte al capolavoro del Buonarroti, scrutandone i particolari e soffermandosi sull’espressione del profeta. Il Mosè è un marmo che “parla”, capace di trasmettere all’osservatore tutta la bellezza che l’artista gli ha regalato. In questa sua visita, Antonioni entra in completa simbiosi con la scultura, muovendo delicatamente il braccio fino a sfiorarla con la mano per coglierne lo spirito.

In copertina: Michelangelo Antonioni, Lo sguardo di Michelangelo, Cortometraggio, 15 min., Istituto Luce, 2004