Mostre Milano 2018: il CENTRO di Arese ospita “Da Vinci Experience”

Cultura e mondo del fashion si incontrano ad Arese, nel celebre centro commerciale diventato in breve tempo una delle attrazioni più interessanti per gli appassionati di moda e shopping. Da venerdì 16 febbraio a domenica 15 aprile, presso IL CENTRO, lo shopping mall di Arese, è possibile immergersi nella suggestiva atmosfera del mondo di Leonardo da Vinci, massimo esempio di genialità poliedrica ed eclettica, maestro di scienze umane, arte e tecnica.

Con un anno di anticipo dalla ricorrenza dei 500 anni dalla sua scomparsa, IL CENTRO ospita la “Da Vinci Experience”, una mostra digitale arricchita da una ricca esposizione di perfette riproduzioni di alcune delle più significative macchine progettate da Leonardo. Il genio di Leonardo ritrova la sua magnificenza in un luogo, IL CENTRO, rappresentativo di quel genius loci che è stato, e continua ad essere, motore di un territorio estremamente dinamico e ricco di storia imprenditoriale. “Da Vinci Experience” è un percorso spettacolare alla scoperta delle molteplici sfaccettature del genio di Leonardo, articolato sia in una coinvolgente esperienza digitale proposta in un imponente box immersivo allestito nello spazio eventi del primo piano, che nell’esposizione del maestoso carro armato e di altre macchine da guerra, riprodotte a grandezza naturale, gratuitamente a disposizione di tutti i visitatori del mall nella piazza circolare presso l’ingresso 1.

Un tuffo a cavallo fra la seconda metà del ‘400 e l’inizio del ‘500 proposto dalla Direzione de IL CENTRO per una mostra coinvolgente e dai tratti unici; un progetto ideato da Crossmedia Group, società di produzione del format, con il coinvolgimento di Uncommon che ne ha studiato l’allestimento e le determinanti soluzioni tecnologiche. Maggiori info su www.davinciexperience.it.