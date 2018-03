Mostre Milano 2018: al Castello Sforzesco “Novecento di Carta”

Nell’ambito del palinsesto culturale Novecento Italiano, il Comune di Milano – Cultura e la Soprintendenza

del Castello Sforzesco presentano i capolavori della grafica italiana del Novecento conservati nelle

raccolte civiche e nelle collezioni di Intesa Sanpaolo, attraverso una mostra di disegni, stampe e libri d’artista dei più celebri maestri del secolo scorso.

L’esposizione rappresenta un’occasione per mostrare al pubblico internazionale del Castello una selezione di lavori provenienti da un patrimonio straordinario, unico per qualità e varietà, e normalmente non visibile per ragioni conservative. L’ultima esposizione di parte di questi tesori del Novecento risale infatti al 1991. La mostra “Novecento di Carta” propone quindi una selezione di oltre 200 esemplari grafici tra disegni, incisioni, stampe, libri d’artista, carte dipinte per far conoscere le ricchissime raccolte di opere su carta custodite presso i musei, le biblioteche e gli archivi civici di Milano e che saranno esposti nel luogo che per primo ha ospitato le istituzioni d’arte cittadine.

“Novecento di carta” è una galleria di lavori di maestri italiani da Alberto Martini, Carlo Carrà, Umberto

Boccioni, Amedeo Modigliani, Mario Sironi, Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi a Luigi Bartolini, Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi, Marino Marini, Fausto Melotti, Renato Guttuso, Alberto Burri, Enrico Baj, Federica Galli, Michelangelo Pistoletto, Alighiero Boetti, allestita secondo una scansione cronologica per raccontare artisti e tendenze che hanno attraversato il secolo breve.

Photo Credit: Luciano Baldessari

Atrio della IX Triennale di Milano,

1949-1951

china, tempera e collage con carte su

carta, 196×295 mm

Fondo Luciano Baldassari, Comune di

Milano, CASVA