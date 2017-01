Mostre Milano 2017: a Palazzo Reale arriva Keith Haring con “About Art”

Grandi mostre a Milano in questo 2017: insieme a Caravaggio, Manet e Kandinsky nella città meneghina – ed in particolare a Palazzo Reale – sta per aprirsi la mostra “Keith Haring. About Art”. L’esposizione sarà visitabile dal 20 febbraio sino al 18 giugno 2017.

Keith Haring inaugura la nuova stagione di mostre milanesi a Palazzo Reale: in attesa del grande tributo a Caravaggio, infatti, a Milano torna protagonista l’arte che ha caratterizzato gli anni più pop e avanguardistici del Novecento grazie all’esposizione dal titolo “Keith Haring. About Art”. Per la prima volta una mostra percorre quindi l’intera vita artistica dell’autore, con una vastissima selezione di opere provenienti da tutto il mondo: l’evento sarà anche l’occasione per mettere in evidenza – accanto alla figura di artista militante – i riferimenti ampi e articolati ad altri artisti e linguaggi. Questi ultimi, infatti, diventano nelle sue tele riflessioni sulla capacità dell’arte di auto-rigenerarsi nonché un collegamento tra culture diverse ed universali, che consolida la sua grandezza di artista.

Nato nel 1458 in Pennsylvania, venne avviato all’arte e al disegno dal padre che – sin da quando Keith Haring era bambino – intuì le sue declinazioni. “Mio padre realizzava per me personaggi dei cartoni animati, e questi erano simili a come disegnavo io – con un’unica linea e un contorno fumettistico” commentò Haring a proposito del contributo dato dal padre alla sua arte.

Credit: Keith Haring, We are the youth/Wikimedia.org