Mostre Mantova 2017: all’Outlet Village protagonisti “Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat”

Mantova si riconferma anche nel 2017 uno dei poli culturali italiani più importanti della Penisola. Dopo aver passato il testimone di Capitale della Cultura a Pistoia, infatti, inaugura il 2017 con una mostra fotografica dedicata a due degli autori più amati dell’arte contemporanea internazionale, Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat.

In perfetta linea con il fil rouge delle mostre più attese del 2017, a Mantova aprirà domani la fotografica dal titolo “Andy Warhol a Jean-Michel Basquiat. Dalla Pop Art alla Street Art”: allestita negli spazi dell’Outlet Village, l’esposizione aprirà l’8 gennaio 2017 dopo la presentazione della storica dell’arte Daniela Sogliani e grazie alla curatela di ONO arte contemporanea. La mostra, dedicata a due degli artisti più amati del Novecento, sarà visitabile gratuitamente sino al 5 marzo 2017.

Inserita a pieno titolo nel programma delle grandi mostre di Mantova previste per 2017, la mostra “Andy Warhol a Jean-Michel Basquiat. Dalla Pop Art alla Street Art” permetterà quindi al pubblico di ammirare 36 fotografie che racconteranno di Andy Warhol e di Jean-Michel Basquiat, nonchè del legame tra arte contemporanea e street art. Peculiarità di questa mostra è sicuramente anche la location: l’Outlet Village – visitato ogni anno da circa 3 milioni di visitatori – è diventato, complice anche l’anno della città come Capitale della Cultura, un polo che mixa perfettamente la componente commerciale a quella culturale, meta perfetta per turisti (e non solo).