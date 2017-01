Mostre Londra 2017: la Tate Britain ospita una grande retrospettiva su David Hockney

Grandi mostre a Londra in questo 2017 che si apre con una grande retrospettiva dedicata a David Hockney allestita alla Tate Britain: dal 9 febbraio al 29 maggio 2017, il polo culturale londinese racconterà al suo pubblico gli oltre cinquant’anni di attività dell’eclettico artista.

Se la Tate Britain è una delle mete più ambite da tutti coloro che si trovano a visitare Londra, lo diventa ancora di più quando ad attenderli c’è una grande ed importante retrospettiva dedicata a David Hockney: classe 1937, l’autore è infatti considerato uno dei maggior esponenti dell’arte contemporanea nonché della Pop Art inglese, movimento artistico che ha caratterizzato gli anni Sessanta. Dalle incisioni alla fotografia istantanea passando per la pittura, David Hockney è sicuramente uno degli autori più eclettici del panorama artistico inglese ed internazionale.

E’ proprio questo suo eclettismo nonchè la sua multidisciplinarietà che verranno celebrati e messi in luce dalla mostra “David Hockney”, la retrospettiva allestita alla Tate Britain a partire dal prossimo 9 febbraio. Il percorso espositivo – quasi come fosse un viaggio nel passato – ripercorrerà gli oltre cinquant’anni della carriera di Hockney, dagli anni Sessanta con le avanguardie artistiche sino ad oggi. I visitatori potranno quindi ammirare – oltre alle espressioni della Pop Art inglese – anche i dipinti più recenti dello Yorkshire nonchè le sperimentazioni artistiche odierne in cui unisce il disegno digitale al cinema. Per tutte le info: www.tate.org.uk.

Credit: Four Flowers in Still Life, 1990

© David Hockney

© Tate, London 2017