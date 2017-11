Mostre Lisbona 2017: Arthemisia porta “Escher” in Portogallo

Arthemisia – società leader per la produzione e organizzazione delle grandi mostre in tutto il mondo – ha annunciato quest’oggi una grande novità. La società ha portato infatti in Portogallo – a Lisbona – la mostra “Escher”. Allestita al Museu de Arte Popular, l’esposizione darà al pubblico la possibilità di ammirare le opere di uno degli artisti più amati in assoluto sino al 27 maggio 2018.

“É una grande emozione per noi questa “prima volta” in Portogallo; credo che Lisbona sia una delle città più affascinanti d’Europa ed il Portogallo è in forte crescita turistica. Ci è sembrato che mancasse un intrattenimento culturale al di fuori delle bellezze della città, e abbiamo deciso di provare ad offrirlo ai portoghesi e ai turisti” – ha affermato Iole Siena, Presidente di Arthemisia a presentazione della mostra “Escher” allestita al Museu de Arte Popular di Lisbona.

La mostra presenta l’intero percorso creativo del visionario genio le cui creazioni hanno incantato le menti degli scienziati e la fantasia dei grafici esercitando una forte influenza sul mondo dell’arte. Il percorso espositivo della rassegna proporrà quindi ai visitatori capolavori assoluti di Escher: tra questi Mano con sfera riflettente, Relatività (o Casa di scale) e Belvedere. La mostra di Escher sarà uno degli appuntamenti fondamentali dell’agenda culturale di Lisbona nei prossimi mesi.

Photo: Courtesy of Arthemisia Press Office