Mostre: le favole di Marc Chagall arrivano in Puglia

La grande arte continua ad essere protagonista del Natale 2017 in Italia. In particolare, ha aperto in Puglia – tra Casamassima e Gioia del Colle – un’importante rassegna dedicata a Marc Chagall dal titolo “Marc Chagall. Le Favole”.

Le Favole di La Fontaine prendono vita nell’immaginario del grande artista Marc Chagall attraverso la tecnica incisoria e catapultano in quel mondo fantastico che riempie sempre di stupore. Sono proprio queste favole protagoniste della mostra allestita nelle città pugliesi di Gioia del Colle e Casamassima. “Marc Chagall. Le favole” sarà visitabile sino al 15 aprile 2018 rispettivamente a Palazzo Monacelle di Casamassima e Palazzo San Domenico (municipio) di Gioia del Colle, con un biglietto unico per entrambe le sedi. La mostra è organizzata dalla Società Sistema Museo, gestore del SAC Ecomuseo di Peucetia, con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e promossa dai comuni di Gioia del Colle e Casamassima.

Il lavoro grafico sulle Favole di La Fontaine illustra i grandi temi della vita che hanno interessato Chagall nel corso della sua opera: amore, morte e follia umana; temi antitetici che si incontrano e scontrano come in un ossimoro petrarchesco: così nel foglio in cui sono magistralmente rappresentati l’arroganza del lupo, che si contrappone alla mitezza della cicogna che gli salva la vita, dominano gratitudine ed ingratitudine, vita e morte. Maggiori info su www.ecomuseodipeucetia.it o seguendo l’hashtag #favolosoChagall.