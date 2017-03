Mostre Forlì 2017: moda e pubblicità nell’epoca successiva al Liberty

Il grande calendario di mostre dedicate al Novecento si è arricchito di una mostra dedicata al periodo successivo allo stile Liberty italiano, quel movimento artistico che i francesi chiamavano “Art Nouveau”: l’esposizione in questione, dal titolo “L’Art Déco nella collezione Parenti. Moda e pubblicità nell’epoca dorata successiva al Liberty” è allestita – sino al 16 luglio 2017 – nella suggestiva location del Palazzo Marcosanti a Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì.

