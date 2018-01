Mostre Firenze 2018: a Palazzo Pitti “Capucci Dionisiaco. Disegni per il teatro”

Collateralmente a Pitti Uomo 93, edizione 2018 del salone dedicato alla moda maschile, ha aperto a Firenze la mostra “Capucci Dionisiaco. Disegni per il teatro”. Allestita tra le suggestive sale di Palazzo Pitti, per opera de Le Gallerie degli Uffizi, l’esposizione offrirà ai visitatori la possibilità di ammirare ed esplorare 72 opere su carta di grande formato (cm 70 x 50) che rivelano un Roberto Capucci inedito rispetto al suo primato di couturier d’Alta Moda che lo ha reso famoso nel mondo.

In quest’occasione, Capucci ha voluto esporre una suite di disegni con un inaspettato e sorprendente repertorio di costumi maschili per il teatro che, sin dagli anni Novanta e nel più assoluto riserbo, gli sono stati ispirati dall’idea di una messinscena onirica, dando libero sfogo a un’inesausta fantasia d’artista affrancato dalle mode e dalle ribalte internazionali di tutti i tempi. La mostra, visitabile sino al 14 febbraio 2018, presenterà quindi un insieme di “follie”, come lo stesso Capucci ha commentato.

“I punti focali di ogni figura sono soprattutto la testa e i fianchi, dove si concentra il colore, da dove partono sbuffi e girandole, nastri e piume, elmi e carapaci imprevedibili per l’osservatore, ma certo non per l’autore, che nella precisione e nella qualità calligrafica del segno sembra tradurre sulla carta un progetto quasi ingegneristico, comunque già perfettamente sviluppato nella mente e senza ripensamenti. La creatività si unisce al rigore della materia: un Capucci dionisiaco, sì, ma con ferrea disciplina” – ha raccontato Eike D. Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi, nel suo testo in catalogo.