Mostre Firenze 2017: “Il Rinascimento giapponese” apre alla Biblioteca degli Uffizi

Tra le grandi esposizioni d’autunno, si è aperta ieri a Firenze un’importante mostra che – prima e unica nel suo genere in Europa – cerca di far luce sull’arte giapponese corrispondente al periodo italiano dal primo Rinascimento agli inizi del Seicento. Dal titolo “Il Rinascimento Giapponese. La natura nei dipinti su paravento dal XV al XVII secolo“, l’esposizione offrirà al pubblico la possibilità di ammirare paraventi pieghevoli e porte scorrevoli, molti dei quali Tesori Nazionali e Proprietà Culturali Importanti e provenienti da musei, templi e dall’Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone.

“Italia e Giappone si incontrano quindi agli Uffizi e la cultura si rivela così un ponte sul quale due grandi Paesi, eredi di antiche civiltà forti di solide tradizioni, rinnovano la propria amicizia. Un legame antico, consolidato dalle numerose iniziative culturali realizzate nei due Paesi per celebrare questa importante ricorrenza” – ha affermato Dario Franceschini, Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo a presentazione della mostra “Il Rinascimento Giapponese. La natura nei dipinti su paravento dal XV al XVII secolo” organizzata a celebrazione del centocinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali tra Italia e Giappone intraprese con la firma del Trattato diAmicizia e di Commercio il 25 agosto 1866.

Allestita sino al 7 gennaio 2018, l’esposizione rappresenta una selezione di 39 grandi pitture di paesaggio e natura, molte delle quali difficili da vedere anche in Giappone perché non esposte al pubblico, nel classico formato del paravento pieghevole (byōbu) e delle porte scorrevoli (fusumae). “Questa rassegna offre al pubblico italiano la possibilità di ammirare lo splendore della cultura artistica giapponese e comprenderne la profonda sensibilità nei confronti della natura” – ha affermato invece Miyata Ryōhei dell’Agenzia per gli Affari culturali del Giappone. Per maggiori info consultare il sito web www.gallerieuffizimostre.it.

In copertina, Photo Credit:

Shikibu Terutada

(attivo alla metà del XVI secolo)

Scimmie che giocano lungo un torrente di montagna

Metà del XVI secolo (periodo Muromachi)

Coppia di paraventi a sei ante

Inchiostro e polvere d’oro su carta, cm 148,5 x 339 (ciascun paravento)

Designato importante proprietà culturale (Jūyō bunkazai)

Kyōto kokuritsu hakubutsukan (Museo Nazionale di Kyoto) – Courtesy of Studio Esseci