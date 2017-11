Mostre Firenze 2017, Galleria dell’Accademia: al via “Tessuto e ricchezza a Firenze nel Trecento. Lana, seta, pittura”

Al via a Firenze una mostra imperdibile per tutti gli appassionati di stile, storia e moda d’altri tempi: aprirà infatti a breve – negli spazi della Celebre Galleria dell’Accademia – l’esposizione “Tessuto e ricchezza a Firenze nel Trecento. Lana, seta, pittura”. La rassegna, ideata e curata dalla direttrice Cecilie Hollberg, mostrerà l’importanza dell’arte tessile a Firenze nel Trecento, sia dal punto di vista economico che nel campo della produzione artistica e nei costumi della società del tempo.

Appuntamento dal 5 dicembre 2017 al 18 marzo 2018 con la mostra “Tessuto e ricchezza a Firenze nel Trecento. Lana, seta, pittura”, allestita alla Galleria dell’Accademia di Firenze. L’esposizione racconterà uno dei periodi più importanti del capoluogo toscano: nel Trecento, infatti, la lavorazione dei tessuti divenne ben presto la base dell’enorme ricchezza della città tanto da consentire investimenti d’importanza cruciale non solo nello stesso settore, ma anche nei beni di lusso e nel campo dell’architettura e della produzione artistica.

La mostra “Tessuto e ricchezza a Firenze nel Trecento. Lana, seta, pittura” aprirà con un prestito eccezionale: un grazioso vestitino in lana prestato dal National Museum di Copenhagen, confezionato sulla metà del XIV secolo per una bimba, recuperato dagli archeologi in Groenlandia. Ma non solo: nel percorso espositivo anche sfavillanti opere tessute e dipinte, un sontuoso piviale del Museo Nazionale del Bargello ma anche una serie di importanti dipinti del Due-Trecento.