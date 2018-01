Mostre Europa 2018: ad Amsterdam in mostra l’High Society

Non è solo l’Italia a regalarci interessanti mostre d’arte. Tra le esposizioni di rilievo allestite in Europa, segnaliamo in particolare quella dal titolo “High Society” che verrà aperta al pubblico il prossimo 3 marzo. La location della mostra sarà il Rijksmuseum di Amsterdam.

In particolare, dall’8 marzo al 3 giugno 2018, il museo nazionale olandese, il Rijksmuseum, presenta l’alta società. La mostra “High Society” offrirà al pubblico la possibilità di ammirare oltre trentacinque ritratti a grandezza naturale di potenti principi, aristocratici eccentrici e cittadini favolosamente ricchi dai grandi maestri della storia dell’arte, tra cui Cranach, Veronese, Velázquez, Reynolds, Gainsborough, Sargent, Munch e Manet. Il pezzo forte saranno gli spettacolari ritratti di matrimonio di Rembrandt, Marten Soolmans e Oopjen Coppit, che verranno mostrati per la prima volta dopo il loro restauro.

Mai prima d’ora c’è stata una mostra dedicata a questo tipo di ritratto più glamour: a grandezza naturale, in piedi e a figura intera. I prestiti provengono da musei e collezioni private di tutto il mondo, tra cui Parigi, Londra, Firenze, Vienna e Los Angeles. La maggior parte delle persone ritratte è abbigliata in modo sfarzoso, regalando così una panoramica di quattro secoli di moda: dal pantalone dal taglio stretto e dal doppietto del 1514 alla haute couture di fine Ottocento. Maggiori info su www.rijksmuseum.nl.