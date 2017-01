Mostre, da Milano a Roma: un 2017 all’insegna dell’arte del Novecento (e non solo)

Sarà un 2017 all’insegna dell’arte del Novecento quello proposto dai più importanti poli culturali italiani. Da Milano a Roma, l’anno che si è appena aperto sarà all’insegna delle grandi mostre d’arte: ecco allora le più attese del 2017.

Il 2017 si è appena aperto ma si inizia già a vociferare in merito alle mostre in arrivo, da Milano a Roma sino alle città più piccole. L’anno iniziato da poco più di 48 ore sarà dedicato in modo particolare all’arte del Novecento, con particolare attenzione alle Avanguardie: non mancheranno però approfondimenti ai grandi classici e a tutte quelle opere, artistiche e architettoniche, che hanno reso l’Italia famosa nel mondo per le sue bellezze. Tra le mostre più attese del 2017 troviamo quindi quelle dedicate a Picasso – che verrà riproposto più volte – ma anche Kandinsky, Depero, Modigliani, Mirò o Marino Marini.

Nel 2017 all’insegna delle grandi mostre non mancheranno i sempre presenti Impressionisti: da Monet a Manet sino a Boldini. Proprio quest’ultimo, insieme a molti altri autori, sarà protagonista della mostra che si aprirà il 21 gennaio al celebre Palazzo Martinengo di Brescia dal titolo “Da Hayez a Boldini. Anime e volti della pittura italiana dell’Ottocento”: si tratta di un’importante rassegna che, sino al prossimo 11 giugno, darà ai visitatori la possibilità di ammirare 100 capolavori dell’arte italiana e internazionale. Nelle mostre del 2017 spazio anche ai grandi classici: a febbraio, infatti, l’Anfiteatro Flavio si auto-celebrerà proponendo al pubblico la mostra “Colosseo. Un’Icona”.