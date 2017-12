Mostre Capodanno 2018: da Milano a Roma, gli appuntamenti da non perdere

Che trascorrete la notte di San Silvestro nella vostra città o lontano da casa, il ponte di Capodanno 2018 sarà comunque l’occasione perfetta per visitare una delle tante mostre allestite nel Belpaese. Dopo avervi illustrato la classifica delle 10 esposizioni più visitate in Italia nel 2017, abbiamo selezionato per voi alcune mete da non perdere assolutamente per inaugurare al meglio il nuovo anno.

Iniziamo quindi da Milano e, in particolare, da Palazzo Reale. La celebre sede espositiva rimarrà aperta il 31 dicembre dalle 9.30 alle 14.30 e l’1 gennaio dalle 14.30 sino alle 18.30. Il pubblico avrà quindi la possibilità di visitare alcune delle mostre più amate dell’anno, prima tra tutte “Dentro Caravaggio”. Mostre aperte anche a Vicenza e Genova dove, durante il ponte del Capodanno 2018, sarà possibile visitare rispettivamente le mostre “Van Gogh. Tra il grano e il cielo” e “Picasso. Capolavori del Museo Picasso, Parigi”.

Ma non è tutto. A Roma il pubblico avrà modo di visitare mostre per tutti i gusti: tra queste quella allestita al Maxxi dal titolo “Gravity. Immaginare l’Universo dopo Einstein” ma anche, nella medesima location, “Zaha Hadid e l’Italia”. Aperto per tutto il ponte anche il Complesso del Vittoriano dove sarà possibile ammirare la mostra “Monet. Capolavori dal Musée Marmottan, Parigi”.