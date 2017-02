Mostre Bologna 2017, Palazzo Fava: “Costruire il Novecento”, i grandi capolavori della Collezione Giovanardi

Grandi mostre a Bologna in questo 2017: dopo quella dedicata ai 50 anni del rapporto tra Hugo Pratt e Corto Maltese, a Palazzo Fava ha aperto un’importante esposizione dedicata all’arte italiana del Novecento e ai suoi più grandi rappresentanti. Ecco tutto quello che c’è da sapere su “Costruire il Novecento”.

“Costruire il Novecento. Capolavori della Collezione Giovanardi”: è questo il nome della mostra aperta al Palazzo Fava di Bologna che – visitabile sino al 25 giugno 2017 – permetterà al pubblico di ammirare ben 90 opere provienienti dalla Collezione Giovanardi. In mostra, quindi, i grandi capolavori dei maggiori rappresentanti italiani dell’arte del Novecento: Morandi, Carrà e De Pisis sono solo alcuni degli autori dei quali sarà possibile ammirare le opere.

La mostra “Costruire il Novecento. Capolavori della Collezione Giovanardi” – allestita al Palazzo Fava di Bologna – consterà di tre sezioni principali: “la prima dedicata ai dipinti di Morandi e Licini e al loro rapporto controverso, la seconda racchiude rilevanti dipinti di Carlo Carrà, Filippo De Pisis, Massimo Campigli e Mario Sironi che raccontano come il rapporto tra pittura ed architettura abbia avuto un ruolo centrale nell’arte italiana tra le due guerre.” – si legge in una nota sul sito ufficiale – “Infine la terza sezione presenta numerosi protagonisti dell’arte italiana: Mario Mafai, Ottone Rosai, Arturo Tosi, Pio Semeghini.” Per info: www.genusbononiae.it.

Credit: Nuotatori, Carlo Carrà / Facebook – Genus Bononiae. Musei nella Città