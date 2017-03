Mostre Bologna 2017: arte e vino si incontrano in “Oltreforma”

Il calendario delle mostre di Bologna per questo 2017 si fa sempre più ricco. Il 27 marzo, infatti, la Galleria d’Arte “Mondarte” aprirà le porte dell’esposizione dal titolo “Oltreforma”, una selezione di opere di Andrea Bellei. Non solo arte: le opere dell’artista di incontreranno con il vino grazie alla collaborazione con BLUE Franciacorta.

Un brand esclusivo ed emergente ed un artista contemporaneo si incontrano per una mostra unica nel suo genere: aprirà a breve a Bologna l’esposizione dal titolo “Oltreforma”, una selezione di opere di Andrea Bellei che – conosciuto con il nome d’arte ABVA – proporrà ai lettori “un insieme di scelte non casuali, le stesse che portiamo avanti ogni giorno”, si legge in una nota ufficiale.

Ma cosa aspettarsi dalla mostra d’arte “Oltreforma”? Il comunicato parla di “un gioco di specchi” nel quale “le opere si autocitano cercando di ritrovarsi e definirsi nuovamente nel caos della realtà. Il fil rouge è appunto la citazione, la riflessione dell’artista nelle opere ma anche di ogni opera in quella precedente e successiva. Il momento della citazione, però è un atto pieno, non di distacco ma una presa bruciante sul mondo, una concreta manifestazione di possibilismo”. Non solo arte, però: le opere di ABVA si incontreranno con il vino ed, in particolare, quello del brand emergente BLUE Franciacorta. “Oltreforma” permetterà quindi la creazione di un processo che porterà arte ma anche innovazione ed avanguardia sul territorio. Per info vi lasciamo al sito ufficiale della Galleria d’Arte “Mondarte”.