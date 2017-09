Mostre autunno 2017 in Italia: da Monet a Mirò sino a Botero, le grandi esposizioni da non perdere

E’ una grande stagione di mostre quella che si è aperta in Italia a partire dal mese di settembre 2017. L’autunno, infatti, si preannuncia essere all’insegna dell’arte e della cultura grazie alle grandi esposizioni che apriranno i battenti da qui a qualche mese. A Milano, Roma, Torino e nelle grandi città italiane, saranno infatti molti i nomi dei maestri dell’arte dei quali verranno esposte al pubblico alcune delle più importanti opere mai realizzate.

Quali saranno le mostre più attese dell’autunno 2017 in Italia? In questo articolo abbiamo raccolto alcune delle esposizioni più importanti che apriranno in vista della stagione invernale nelle principali città italiane.

– Palazzo Albergati, Bologna (16 ottobre 2017 – 11 febbraio 2018): nella città emiliana si apre una grande anteprima nazionale dedicata agli artisti che hanno rivoluzionato l’arte nel Novecento: Duchamp, Magritte, Dalì, Ernst, Tanguy, Man Ray, Picabia, Pollock e molti altri, tutti insieme per raccontare un periodo di creatività straordinaria e geniale; Monet Complesso del Vittoriano – Ala Brasini, Roma (19 ottobre 2017 – 11 febbraio 2018): arriva a Roma l’esposizione più attesa dell’autunno 2017, Monet. Curata da Marianne Mathieu, la mostra presenta circa sessanta opere – per la prima volta esposte in Italia – del padre dell’Impressionismo, provenienti dal Musée Marmottan Monet.

Complesso del Vittoriano – Ala Brasini, Roma (19 ottobre 2017 – 11 febbraio 2018): arriva a Roma l’esposizione più attesa dell’autunno 2017, Monet. Curata da Marianne Mathieu, la mostra presenta circa sessanta opere – per la prima volta esposte in Italia – del padre dell’Impressionismo, provenienti dal Musée Marmottan Monet. Botero – AMO Palazzo Forti, Verona (dal 21 ottobre 2017): il capoluogo veneto è pronto ad ospitare la grande mostra monografica dedicata a uno degli artisti più amati e riconoscibili del nostro secolo: Fernando Botero. L’esposizone proporrà al pubblico una dimensione onirica, fantastica e fiabesca;

In copertina: Claude Monet (1840-1926) Nymphéas, 1916-1919 Huile sur toile, 130×152 cm – Courtesy of Arthemisia