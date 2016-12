Mostre aperte a Capodanno 2017 a Roma, Milano e nelle grandi città italiane

Come per Natale, sono tante le mostre aperte anche a Capodanno 2017. Oltre alla giornata dedicata ai musei gratis, infatti, l’1 gennaio ci sarà anche la possibilità di visitare alcune delle più grandi mostre allestite in Italia in questo periodo. Da Roma a Milano, ecco allora tutte le mostre aperte a Capodanno 2017.

Non solo brindisi e musica sino a tarda notte, l’1 gennaio sarà anche il momento giusto per visitare alcune delle mostre più belle d’Italia. Iniziamo da Treviso dove il Museo di Santa Caterina propone almeno cinque mostre allestite in occasione dell’anniversario della sua fondazione: tra queste segnaliamo quella dal titolo “Storie dell’Impressionismo. I grandi protagonisti da Monet a Renoir, da Van Gogh a Gauguin”. Mostre aperte a Capodanno 2017 anche a Torino: tra le esposizioni visitabili nel capoluogo piemontese anche “Toulouse-Lautrec. La Belle Epoque”, allestita a Palazzo Chiablese.

Tante le mostre aperte a Capodanno 2017 anche a Milano: in particolare, a Palazzo Reale rimarrà aperta sia la mostra “Escher” sia quella dedicata ad “Arnaldo Pomodoro” così come quella dal titolo “Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco”. Mostre aperte a Capodanno 2017 anche a Genova dove, in particolare, sarà possibile visitare l’esposizione “Pop Society” contenente alcuni dei più grandi capolavori di Andy Warhol. Terminiamo quindi con Roma dove sarà possibile visitare la mostra appena inaugurata alle Scuderie del Quirinale dal titolo “Il Museo Universale. Dal sogno di Napoleone a Canova” ma anche la “16a Quadriennale d’arte. Altri tempi, altri miti”. Per tutti coloro che se la sono persa, invece, al Chiostro del Bramante darà la possibilità – sino all’1 gennaio – di visitare la mostra “Love”. Ricordiamo infine che sarà possibile consultare l’orario delle mostre sul sito ufficiale di ogni polo culturale citato.